Более 1100 нижегородцев отправились на службу в армию в рамках осеннего призыва. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 1100 парней из Нижегородской области отправились на срочную службу в армии в рамках осеннего призыва. Об этом сообщает региональный военный комиссариат.

Всего на комиссию в нижегородские военкоматы прибыло 8 тысяч человек, на службу будет направлено свыше 1500 человек.

По данным военкомата, пять тысяч призывников получили отсрочки – большинство из них является студентами. Около двух тысяч человек получили освобождение от службы по состоянию здоровья

- Осенний призыв граждан на военную службу проводится в соответствии с графиком. На данный момент количество принятых решений на призыв достаточное, чтобы не допустить срывов в укомплектовании воинских команд, - заявил военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов.

Как и ранее, Сергей Агафонов пообещал, что срочников не будут направлять в зону СВО или горячие точки.

Осенняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Всего из Нижегородской области планируется направить на службу 1700 срочников.