Сквер Белинского в Нижнем Новгороде благоустроят до конца 2025 года. Фото: телеграм-канал «МетроНН»

Сквер имени Белинского в Нижнем Новгороде благоустроят до конца 2025 года. Об этом информирует телеграм-канал «МетроНН».

Сообщается, что на стройплощадке около ТЦ «Шоколад» в скором времени начнется строительство вентиляционной шахты для тоннеля метро от «площади Свободы» и до «Сенной». И после завершения работ начнется благоустройство сквера.

Так, планируют посадить 21 дерево и более 1200 кустарников. Также будут облагорожены более двух тысяч квадратных метров газона и цветников.

Примечательно, что для посадки планируют использовать только ценные породы деревьев - липу и лиственницу. Кроме этого, сквер украсят — сирень, спирея, вейгела, туя и можжевельник.

Кроме того, в сквере имени Белинского появятся пешеходные дорожки, фонари и скамейки.