Давид Мелик-Гусейнов рассказал о рисках неправильного питания. Фото: Иван МАКЕЕВ

Давид Мелик-Гусейнов рассказал нижегородцам о рисках неправильного питания. Своими мыслями министр здравоохранения поделился в своем телеграм-канале.

Ученые из Университета Теннесси провели исследование. В нем участвовали 24 тысячи человек в возрасте от 40 лет и старше. Изучали, как часто люди принимают пищу, какой промежуток времени между каждым приемом и их влияние на смертность.

Оказалось, у людей, которые принимают пищу один раз в день, риск смерти от всех причин оказался выше на 30%. Так, вероятность сердечно-сосудистой смерти при одноразовом питании увеличивается на 83%.

Отказавшись от завтрака, мы повышаем риск сердечно-сосудистой смерти на 40%, а отказавшись от обеда – на 12%. Пропускать ужин также опасно, так мы увеличиваем вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 16%.

Чтобы беречь свое здоровье, нужно питаться три раза в день небольшими порциями, но с временным интервалом 4,6—5,5 часа.

Выяснилось, что у участников исследования, которые ели раз в 4,5 часа или чаще, вероятность смерти оказалась выше на 17% чем у людей, которые ели с интервалом 4,6—5,5 часа.