Комплекс по обработке отходов за 2,9 млрд рублей построят в Арзамасском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов планируют построить в Арзамасском районе. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ESG-форума «СО. ЗНАНИЕ», который проходил в Нижнем Новгороде 1-3 декабря. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Частная концессионная инициатива поступила в региональное правительство от ООО «Проект-3». Планируется, что предприятие возведет комплекс по обработке и размещению ТКО на участке площадью 38 га – эту территорию обслуживают региональные операторы ООО «МСК-НТ» № 7 «Арзамасская» и № 8 «Сергачская». Стоимость реализации проекта составит 2, 9 млрд рублей. На предприятии планируется создание 150 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что на территории промышленной зоны завода «Заря» в Дзержинске будет создан экотехнопарк.