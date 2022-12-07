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НовостиЭкономика7 декабря 2022 7:15

Комплекс по обработке отходов за 2,9 млрд рублей построят в Арзамасском районе

Объект построят по концессии
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Комплекс по обработке отходов за 2,9 млрд рублей построят в Арзамасском районе.

Комплекс по обработке отходов за 2,9 млрд рублей построят в Арзамасском районе.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов планируют построить в Арзамасском районе. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ESG-форума «СО. ЗНАНИЕ», который проходил в Нижнем Новгороде 1-3 декабря. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Частная концессионная инициатива поступила в региональное правительство от ООО «Проект-3». Планируется, что предприятие возведет комплекс по обработке и размещению ТКО на участке площадью 38 га – эту территорию обслуживают региональные операторы ООО «МСК-НТ» № 7 «Арзамасская» и № 8 «Сергачская». Стоимость реализации проекта составит 2, 9 млрд рублей. На предприятии планируется создание 150 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что на территории промышленной зоны завода «Заря» в Дзержинске будет создан экотехнопарк.