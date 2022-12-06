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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:06

Нижегородская область и Республика Мордовия будут сотрудничать в сфере регионального развития

В рамках первого Всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ» был подписан меморандум о сотрудничестве
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородская область и Республика Мордовия будут сотрудничать в сфере регионального развития

Нижегородская область и Республика Мордовия будут сотрудничать в сфере регионального развития

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и заместитель председателя правительства Республики Мордовия Галина Лотванова договорились о сотрудничестве в сфере регионального развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Меморандум был подписан в рамках первого Всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ». Документ подразумевает не только обмен практиками регионального развития, но также и обмен делегациями, и проведение совместных мероприятий.

– Уверен, что подписание меморандума придаст новый импульс нашему двустороннему сотрудничеству в социальной сфере и в рамках развития национальной социальной инициативы, – отметил Андрей Гнеушев. – Мы и наши соседи из Республики Мордовия уже нацелены на плодотворное сотрудничество и взаимовыгодный обмен лучшими практиками.