Проект реконструкции трамвайной линии в Сормове получил одобрение госэкспертизы ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Первый этап проекта создания комплекса наземного электротранспорта в Нижнем Новгороде получил положительное заключение госэкспертизы 2 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте единого государственного реестра заключений.

Первый этап строительства включает в себя создание трамвайной линии в Нижнем Новгороде на участке от дома №164 по улице Коминтерна до дома №21 по Сормовскому шоссе, включая узел станции «Варя».

Напомним, 150 километров трамвайных линий, 15 тяговых подстанций и 3 депо электротранспорта планируют обновить в Нижнем Новгороде. Кроме того, появятся новые трамваи, которые начали производить в Ворсме.