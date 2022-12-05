150 километров трамвайных линий планируют обновить в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

150 километров трамвайных линий, 15 тяговых подстанций и 3 депо электротранспорта планируют обновить в Нижнем Новгороде. Кроме того, появятся новые трамваи, которые начали производить в Ворсме.

– Эти меры повысят скорость и надежность трамваев, а также увеличат пассажиропоток в 2 раза, – сообщает в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Модернизация системы электротранспорта в Нижнем Новгороде начинается с участка на улице Коминтерна. С него решили начать из-за изношенности рельсового полотна. На этом участке были случаи схода вагонов с рельсов, а скорость движения трамваев ограничивали до 5 км/ч.

Обновление трамвайных путей приведет к снижению вибрации и шума от электротранспорта. Стоит отметить, что материалы для модернизации линий произведены в России.

– Нижний Новгород – первый город России, где был запущен электрический трамвай. И сейчас мы открываем новую страницу этой истории! – добавил Глеб Никитин.