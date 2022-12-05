В Мининском университете выбрали лучшего в России учителя географии

Финал Всероссийского конкурса “Лучший учитель географии” состоялся 2 декабря 2022 года в Мининском университете. Всего в конкурсе принимали участие педагоги из 72 регионов России, но в финале встретились только пятеро из них: Наталья Якушева (Санкт Петербург), Марина Синягина (Нижегородская область), Елена Сальникова (Владимирская область), Виталий Болтушкин (Республика Карелия), Оксана Батова (Тульская область). Победителем Всероссийского конкурса “Лучший учитель географии” стала педагог из Санкт-Петербурга Наталья Якушева.

- Для нас очень почетно, что Мининский университет стал площадкой такого значимого конкурса, - отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова. - Педагогический вуз уделяет большое внимание развитию естественно-научного направления, в том числе и географии. У Мининского отличные отношения с ассоциацией географов, что позволяет реализовывать совместные проекты и инициативы. Восхищаюсь членами жюри и участниками: сегодня им предстоит ответственная миссия.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков считает, конкурс “Лучший учитель географии” уже стал хорошей традицией Мининского, а также местом встречи педагогов.

- Уверен, что такие мероприятия нужны и важны, они мотивируют педагогов достигать все новых высот, дают возможность пообщаться с коллегами, зарядиться на максимально эффективную работу с детьми, - сказал он. - В будущем планируем запустить подобные конкурсы и по другим направлениям. Например, я как физик, с удовольствием бы оценил соревнования среди педагогов непосредственно этого профиля.

- Результат этого конкурса для меня подтверждение того, что я двигаюсь в правильном направлении: провожу свое исследование, правильно учу детей, - поделилась впечатлениями победительница Всероссийскогоконкурса профессионального мастерства “Лучший учитель географии” Наталья Якушева. - Я ни на секунду не пожалела, что выбрала для себя профессию учителя географии. Мне хочется быть примером для своих учеников.

С поздравлениями к финалистам обратилась председатель Нижегородского регионального отделения “Русского географического общества” Светлана Соткина.

- В этом году в конкурсе приняли участие 157 учителей географии со всей России, наша инициатива положительно воспринимается педагогическим сообществом. Мне хочется поблагодарить участников конкурса, с которыми мы прошли нелегкий путь: урок, внеурочная деятельность, методические встречи среди недели. Все ваши уроки были феноменальны, и мы планируем создать базу лучших уроков, которые станут учебным пособием для учителей географии всей страны, - сказала она.

Победителем Всероссийского конкурса “Лучший учитель географии” стала педагог из Санкт-Петербурга Наталья Якушева

Конкурс организован Нижегородским региональным отделением ВОО “Русское географическое общество” и Фондом “Устойчивое развитие Нижегородской области” при поддержке Правительства Нижегородской области,Мининского университета и Ассоциации учителей географии Нижегородской области.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина