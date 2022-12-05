Сотни специалистов в области образования и госслужбы изучают противодействие терроризму и экстремизму на базе НГЛУ

Уникальная программа повышения квалификации для сотрудников образовательных учреждений и госслужащих разработана Институтом непрерывного образования НГЛУ совместно с Центром комплексной безопасности НГЛУ. Занятия проходят в онлайн-формате.

«Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова является федеральной инновационной площадкой с несколькими программами, в числе которых – «Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды». В 2022 году НГЛУ получил государственное задание от Министерства высшего образования и науки по проведению мероприятий по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма. В рамках реализации государственного задания НГЛУ разработал план мероприятий, который предполагает наличие просветительских, воспитательных и образовательных форматов», - говорит ректор НГЛУ Жанна Никонова.

По словам экспертов НГЛУ, одним из основных направлений в дорожной карте стала реализация программ повышения квалификации для специалистов в области образования и государственной службы, направленных на совершенствование компетенций по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма. Комплексным планом было запланировано обучение по 9 программам повышения квалификации.

«Первой программой, реализованной в рамках государственного задания, в октябре стала программа повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность – основа безопасности детей и молодежи, - говорит директор Института непрерывного образования НГЛУ Юлия Чичерина. - Данная программа повышения квалификации реализуется на основе традиционно проводимой в НГЛУ Международной научно-практической конференции «Антитеррористическая защищенность – основа безопасности детей и молодежи» в рамках реализации государственного задания по проекту «Организационно-методическое обеспечение деятельности координационного центра по формированию у молодежи гражданской позиции, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактике экстремизма в молодежной среде» и дорожной карты федеральной инновационной площадки НГЛУ «Полилингвальный форсайт-центр обеспечения комплексной безопасности образовательной среды».

Программа повышения квалификации направлена на комплексный, многоступенчатый анализ состояния системы антитеррористической защищенности образовательных учреждений и выработку единого подхода к вопросам организации безопасности.

Участники программы погружаются в разностороннюю проблематику профилактики терроризма в детской, подростковой и молодежной среде

Участники программы погружаются в разностороннюю проблематику, связанную с вопросами профилактики терроризма в детской, подростковой и молодежной среде. Они изучают систему противодействия терроризму в Российской Федерации; явление международного терроризма как глобальной проблемы современности; антитеррористическую безопасность школы на современном этапе; профилактическую работу с учащимися по предупреждению террористических атак; способы и методы борьбы с террористическими организациями; методы патриотического воспитания молодежи как основного фактора подготовки защитников Отечества в условиях наличия террористических угроз и способности оказать противодействие террористическим атакам; организацию взаимодействия образовательных учреждений с правоохранительными органами по вопросам совершенствования системы антитеррористической защищенности; методы пропаганды здорового образ жизни и физического совершенства как способа антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

Фото: Пресс-служба НГЛУ