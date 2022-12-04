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НовостиОбщество4 декабря 2022 17:06

Нижегородская область получила 642 миллиона рублей на погашение долга муниципалитетов

Государственный долг региона составил 132,9 миллиарда рублей
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородская область получила 642 миллиона рублей на погашение долга муниципалитетов.

Нижегородская область получила 642 миллиона рублей на погашение долга муниципалитетов.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ноябре этого года Нижегородская область получила 642 миллиона рублей на погашение долга муниципалитетов. Об этом сообщает министерство финансов региона.

Муниципальные образования заместят рыночные займы на полученные средства. При этом уточняется, что из-за этого государственный долг самой Нижегородской области вырос на аналогичную сумму.

Так, на 1 декабря объем государственного долга региона составил 132,9 миллиарда рублей. Как пояснили в региональном министерстве финансов, в структуре госдолга 68,7% составляют бюджетные кредиты из федерального бюджета, 31,2% — государственные ценные бумаги, а также 0,1% — государственные гарантии.