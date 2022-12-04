Почти 9 километров трассы Нижний Новгород - Кстово отремонтировали в 2022 году. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 9 километров трассы Нижний Новгород - Кстово обновили в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В настоящее время на участке выполнена работа по устройству защитного слоя, устранены ямы и трещины. Также проведены работы по фрезерованию и укладке асфальтобетонной смеси. Обочины посыпали гранулятом.

Уже установлены Г- образные металлические опоры для дублирования дорожных знаков. Это будет предупреждать водителей о приближении к пешеходному переходу, даже если автомобили движутся по второй или третьей полосе.

Длина дороги Нижний Новгород – Кстово составляет 17,796 километров. В этом году было отремонтировано 8,859 километров. Уже заключен госконтракт на ремонт оставшегося участка на 2023 год.

-У этой дороги высокая техническая категория. Интенсивность движения составляет до 30 тысяч автомобилей в сутки. На участке большая грузонапряженность, поэтому дорога требует особого внимания. До конца сентября следующего года здесь будут произведены работы по устройству защитного слоя из асфальтобетонной смеси, специалисты отремонтируют заездные карманы и заменят автобусные павильоны, а при необходимости - барьерное и перильное ограждения, нанесут горизонтальную дорожную разметку, - сообщил директор ГКУ НО «ГУАД» Владимир Тужилин.