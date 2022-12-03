Авиарейсы Нижний Новгород – Дубай запустят с 6 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпания AZUR air начнет выпускать прямые рейсы Нижний Новгород – Дубай. Первый полет запланирован на 6 декабря, информирует пресс-служба международного аэропорта имени Чкалова.

Так, до конца марта 2023 полеты планируются раз в неделю по вторникам. Вылеты из Нижнего Новгорода в 3:30. Нижегородцы прибудут в крупнейший город ОАЭ уже в 9:50.

Полеты будут осуществляться на Boeing-757. В настоящее время авиакомпания обслуживает еще один рейс – в Анталью.