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НовостиОбщество3 декабря 2022 6:45

Авиарейсы Нижний Новгород – Дубай запустят с 6 декабря

Полеты будут раз в неделю
Полина ШИБАЛКИНА
Авиарейсы Нижний Новгород – Дубай запустят с 6 декабря.

Авиарейсы Нижний Новгород – Дубай запустят с 6 декабря.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпания AZUR air начнет выпускать прямые рейсы Нижний Новгород – Дубай. Первый полет запланирован на 6 декабря, информирует пресс-служба международного аэропорта имени Чкалова.

Так, до конца марта 2023 полеты планируются раз в неделю по вторникам. Вылеты из Нижнего Новгорода в 3:30. Нижегородцы прибудут в крупнейший город ОАЭ уже в 9:50.

Полеты будут осуществляться на Boeing-757. В настоящее время авиакомпания обслуживает еще один рейс – в Анталью.