Свыше 9 300 социальных контрактов заключили нижегородцы за 11 месяцев 2022 года

Самые популярные соцконтракты связаны с предпринимательством Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Нижегородской области заключили свыше 9 300 социальных контрактов с начала 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам министра социальной политики Нижегородской области Натальи Исаевой, с начала 2022 года нижегородцам, заключившим соцконтракты, было выдано более 1,5 млрд рублей.

Почти 4 700 нижегородцев заключили такие контракты, которые предусматривают выделение денежных средств на развитие предпринимательства. Эти социальные контракты стали наиболее востребованными.

Также около 4 000 нижегородцев, подписавших контракт, нацелены на трудоустройство.

Для остальных мотивацией заключения контракта стала «трудная жизненная ситуация».

Больших успехов достигла семья из Ковернинского района, оформив социальный контракт на развитие собственного дела. Татьяна Ц. и Евгений Ц. содержали пасеку на 5 ульев, которая производила до 170 кг мёда ежегодно. Семья заключила контракт и смогла закупить все необходимое для увеличения пасеки. Сейчас она насчитывает 40 ульев, которые приносят более тонны мёда. Также стоит отметить, что нижегородская семья заняла первое место в номинации «Мёд полифлорный темный» на ежегодном Всероссийском конкурсе «Лучший мёд России 2022».

– Цель социального контракта – преодоление бедности, повышение дохода семьи. Это очень хорошая возможность, которую предоставляет государство. Вот уже почти два года Нижегородская область является пилотным регионом, применяющим данный инновационный инструмент, – пояснила Наталья Исаева.