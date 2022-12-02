Универсальное пособие на детей введут в Нижегородской области с 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пособие на детей в Нижегородской области станет универсальным с 2023 года. Сейчас выплаты назначаются по разным основаниям и, соответственно, по разным нормативным актам.

– Универсальное пособие — это единая выплата на детей до 17 лет для семей с невысокими доходами, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, – сообщает в своем телеграм-канале председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Пособие будет включать в себя шесть выплат, которые действуют сейчас: для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки; по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей; на первого ребенка до трех лет; на третьего ребенка; на детей от 3 до 7 лет включительно; на детей от 8 до 17 лет.

Универсальное пособие будет предоставлять новый Фонд пенсионного и социального страхования. Размер единой выплаты будет зависеть от дохода семьи. Он составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для детей. Для беременных женщин пособие составит также 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения.