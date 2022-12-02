30 случаев гриппа выявлено в Нижегородской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нижегородской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ. На сегодняшний день в регионе выявлено 30 случаев гриппа, сообщила заместитель руководителя областного Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова в ходе онлайн-конференции в Нижегородском областном информационном центре.

По словам специалиста, заболеваемость респираторными инфекциями увеличивается уже третью неделю подряд. Рост не интенсивный, но стабильный: еженедельный прирост заболевших составляет 10% .

- Появляется все больше новых вирусов, активничает грипп, - поясняет Наталья Садыкова. - Каждую неделю количество подтвержденных случаев гриппа становится больше. На сегодня это 30 человек.

Стоит понимать, что это лишь лабораторно подтвержденные случаи, так что истинное число заболевших, вероятно, намного больше. Как уточнила Наталья Садыкова, из 20 тысяч заболевших нижегородцев анализ на грипп берут только у 300-400 человек – это лица, поступающие в стационар, имеющие тяжелую форму заболевания или во время плановых обследований.