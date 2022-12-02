Коллабораториум "Медиапсихология и поликультурная медиасреда: безопасность детей и молодёжи в глобальном пространстве" состоялся в НГЛУ

Результаты исследований, выявили, что представления молодежи о рисках и угрозах в интернет-среде не соответствуют реальной ситуации

Проблемы медиабезопасности детей и молодежи, защищенности их интересов, риски, которые может таить или уже таит в себе медиапространство – проблемы, которые получили экспертное освещение в ходе коллабораториума «Медиапсихология и поликультурная медиасреда: безопасность детей и молодежи в глобальном киберпространстве».

В работе коммуникативной площадки приняли участие педагоги и учащиеся школы №135 и школы 119, с которыми у НГЛУ подписаны договоры сетевого взаимодействия, гимназии №80 г. Нижнего Новгорода, Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Цифровой мир существенным образом меняет культурное пространство современного человека, предполагает осознанный выбор модели сотрудничества и взаимодействия в медиапространстве, знание барьеров, которые возникают в процессе коммуникации.

Результаты исследования, проведенного НОЦ «Центр анализа социально-политических процессов и экспертного обеспечения публичного управления» в различных возрастных группах, выявили разрыв, существующий в представлениях молодого поколения, между его представлениями о рисках и угрозах в интернет-среде и реальной ситуацией, которая существует в современном киберпространстве.

Модератором и спикером мероприятия выступила доктор философских наук, заведующая кафедрой международной журналистики Института русского языка НГЛУ Елена Кузнецова, представившая участникам коллабораториума доклад с презентацией «Медиабезопасность в цифровом мире: грань между игрой и реальностью».

От имени ректора НГЛУ Жанны Никоновой участников коллабораториума приветствовала проректор по науке и международной деятельности НГЛУ Анна Горохова, отметив чрезвычайную важность обсуждаемой темы.

Эксперты рассмотрели весь спектр сетевых угроз: от межконфессионального до международного

Также прозвучали выступления кандидата политических наук, доцента, директора НОЦ «Центр анализа социально-политических процессов и экспертного обеспечения публичного управления» НГЛУ Евгения Семёнова («Безопасность подростков и молодежи в Интернете: социологический аспект»); кандидата исторических наук, директора НОЦ «Центра востоковедения» Института русского языка НГЛУ Эраджа Боева («Проблемы обеспечения информационной безопасности детей и молодежи в киберпространстве: этноконфессиональный аспект»); кандидата филологических наук, зав. кафедрой иностранных языков Института русского языка НГЛУ Кристины Голубевой («Проблема восприятия импликаций заголовков англоязычных медиатекстов») и других экспертов.

Школьники, посетившие мероприятие, поблагодарили спикеров, отметив, что на многие инструменты сетевых манипуляций ранее не обращали внимание, и прошедший коллабораториум поможет им в будущем критически оценивать информацию в интернете.

Фото: Пресс-служба НГЛУ