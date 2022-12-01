Новое пространство Центра поддержки семьи откроется в Нижнем Новгороде 9 декабря

Еще один центр фонда «Обнаженные сердца», созданного Натальей Водяновой, откроется в Нижнем Новгороде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центр поддержки семьи открывает в Нижнем Новгороде новое пространство 9 декабря. Там бесплатно помогают детям с аутизмом и другими особенностями развития. Об этом сообщает фонд «Обнаженные сердца».

Центр был основан фондом в 2011 году. Когда все только начиналось, он работал на базе родительской организации «Верас». Но годы идут, и деятельность Центра в Нижнем Новгороде расширяется.

– Мы работаем с дошкольниками с РАС по разным программам помощи, обучаем родителей детей с РАС, также занимаемся социализацией взрослых с РАС и трудоустройством взрослых с РАС, – отметили в фонде. – Всего за эти годы помощь получили более 350 детей и молодых людей.

Стоит отметить, что благодаря Центру на практике с детьми стажировку проходят специалисты из разных регионов. Регулярно приезжают сотрудники детских садов и НКО из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Челябинска и других городов.

Теперь Центр находится в доме №9а по улице Красносельской. Официальное открытие нового просторного и современного помещения Центра поддержки семьи запланировано на 9 декабря. На мероприятии, кроме официальной части, можно будет понаблюдать, как проходит работа Центра.