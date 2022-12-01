Последствия ледяного дождя в Нижегородской области планируют устранить до конца 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последствия ледяного дождя планируют устранить в Нижегородской области до конца декабря 2022 года. Особое внимание в работе по восстановлению пострадавших участков уделят Богородскому району. От жителей района и до ледяного дождя поступали жалобы на электроснабжение. После завершения работ по восстановлению планируют повысить надежность сетей.

– Подобные ситуации в центральной России случаются нечасто. По данным энергетиков, ледяной дождь такой силы фиксируется третий раз за последние 12 лет. Но это не значит, что к явлению не нужно готовиться, – сообщает в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На данный момент последствия ледяного дождя продолжают устранять 123 бригады из 15 регионов и представители руководства. По итогам ликвидации будет составлена программа повышения надежности систем энергосбережения.