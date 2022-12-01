Трамваи встали из-за обрыва проводов на кольце Лапшиха утром 1 декабря. Фото: Василий Вахрин

Трамваи маршрутов №2, №5, №18, №27 встали ранним утром 1 декабря из-за обрыва проводов на кольце Лапшиха в Советском районе Нижнего Новгорода. Инцидент произошел около 6 утра, работу электротранспорта удалось восстановить лишь спустя полтора часа. Об этом сообщается на странице Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации ВКонтакте.

Аналогичная ситуация произошла с троллейбусами № 13 и 31 на проспекте Гагарина. Там в районе остановки «Тобольские казармы» в сторону Щербинов произошел обрыв провода, из-за чего движение троллейбусов было приостановлено. Сейчас аварийные службы устраняют поломку.

В Гордеевке сегодня утром было ненадолго приостановлено движение трамваев №6, причиной стала неисправность вагона одного из них. К счастью, движение удалось возобновить менее чем за полчаса.