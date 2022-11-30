Нижний Новгород передал «Хрустальную снежинку» Новосибирскому музею. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижний Новгород передал «Хрустальную снежинку» Новосибирскому «Музею на набережной». Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

«Хрустальная снежинка» — это символ проекта «Новогодняя столица России». Каждый год ее передают от города к городу.

Так, 9 января 2021 года Нижний Новгород получил официальный статус «Новогодней столицы России – 2022». И Калуга передала главный символ проекта нашему городу.

Как отметили в департаменте, нижегородская снежинка особенная. Она была изготовлена вручную на Казаковском предприятии художественных изделий.

- Мы принимаем Снежинку у себя и обещаем, что она будет участвовать в экспозиции музея ежегодно в ноябре, в преддверии Нового года. Надеемся, что её появление в нашем фонде станет началом большого праздника во всех филиалах! - отметила директор МАУК «Музей Новосибирска» Елена Щукина