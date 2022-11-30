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НовостиОбщество30 ноября 2022 7:07

177 млн рублей потратят на реконструкцию ливневок в Нижнем Новгороде в 2023 году

Работы будут проходить на четырех участках
Полина ШИБАЛКИНА
177 млн рублей потратят на реконструкцию ливневок в Нижнем Новгороде в 2023 году.

177 млн рублей потратят на реконструкцию ливневок в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

177 млн рублей потратят на реконструкцию ливневок в Нижнем Новгороде 2023 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по экологии городской думы.

Так, 27,2 млн рублей пойдет на подготовку проектно-сметной документации для реконструкции гидротоннеля реки Ржавки по Заречному бульвару.

И оставшиеся 150,2 млн рублей будут направлены на проектирование и строительство трех объектов: колодец по Гребному каналу, коллектор на пересечении улиц Большой Печерской и Нестерова, а также коллектор в районе улицы Маршала Казакова в Канавинском и Московском районах.

85 млн рублей направят на завершение постройки колодцев на Гребном канале. На реконструкцию ливневого коллектора на пересечении улиц Большой Печерской и Нестерова выделят 10 млн рублей. И для достройки коллектора в районе улицы Маршала Казакова будет выделено 80 млн рублей.

Строительство трех объектов завершат в 2023 году.