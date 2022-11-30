Почти 24 миллиона рублей направят на развитие деятельности ТОС в Нижнем Новгороде в 2023 году

Постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению на совместном заседании с комиссией по имуществу и земельным отношениям 29 ноября 2022 года обсудила проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Как сообщил депутатам директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, расходы в сфере местного самоуправления на 2023 год составят около 2 млрд 988 млн рублей.

Депутаты также заслушали доклады руководителей структурных подразделений администрации города по каждой муниципальной программе, курируемой постоянной комиссией.

Так, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян сообщил, что на реализацию муниципальной программы «Развитие форм общественного самоуправления, социальной активности населения, межнационального и межконфессионального взаимодействия в городе Нижнем Новгороде» в 2023 году предусмотрено 47 млн рублей. По сравнению с 2022 годом финансирование увеличено на 19 млн рублей.

На обеспечение деятельности и поддержку органов ТОС будет направлено 23,8 млн рублей, в том числе на коммунальные платежи и содержание помещений – 9,5 млн рублей, ремонт муниципальных помещений органов ТОС – 9,7 млн рублей, прочие расходы – 4,5 млн рублей, на семинары и тренинги для представителей и активистов ТОС – 200 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы по поддержке общественных некоммерческих организаций запланировано проведение традиционного городского конкурса социальных проектов «Открытый Нижний», бюджет которого в 2023 году увеличен более чем в два раза до 15 млн рублей (в 2022 году – 6,7 млн рублей). По словам главы профильного департамента, субсидия на реализацию проектов-победителей будет увеличена с 300 до 500 тыс. рублей. Данная мера позволит поддержать до 30 крупных проектов нижегородских НКО.

«Членам постоянной комиссии отрадно видеть, что в бюджете предусмотрены средства на дальнейшее развитие соседских центров и ТОСов в Нижнем Новгороде, ведь они активно взаимодействуют с населением, знают о проблемах и потребностях горожан. Эти структуры являются важнейшей площадкой для сотрудничества депутатов и жителей избирательных округов. Поэтому нужно не останавливаться на достигнутом, а развивать и продолжать работу в данном направлении», – отметила председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Ольга Балакина.

В свою очередь заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев обратил внимание участников заседания, что на выплату денежного вознаграждения сельским старостам в 2023 году запланировано только 78 тыс. рублей. По его словам, необходимо предусмотреть средства минимум на 10 человек – 780 тыс. рублей. Данное предложение от имени постоянной комиссии по местному самоуправлению будет направлено в департамент финансов администрации города.

Депутаты Татьяна Скоробогатова и Станислав Прокопович при обсуждении реализации муниципальной программы «Развитие международной и межрегиональной деятельности города Нижнего Новгорода» отметили, что необходимо проработать вопросы сотрудничества администрации города и депутатского корпуса по вопросам проведения мероприятий с активной молодежью и, в том числе с иностранными студентами. Им стало известно, что в следующем году в городе планируется создать Молодежный клуб, в который также войдут объединения иностранных студентов и представителей различных диаспор.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода на следующие три года был внесен в городскую Думу 15 ноября. Доходы бюджета запланированы в объеме почти 49 млрд руб., что на 8% больше первоначальных показателей 2022 года.

Основной финансовый документ будет рассматриваться депутатами городской Думы на очередном заседании 14 декабря 2022 года. Постоянная комиссия по местному самоуправлению рекомендовала принять его при голосовании.