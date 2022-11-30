Отопление и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 30 ноября. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Отопление и свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 30 ноября. Отключения запланированы в Ленинском и Советском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Советском районе в доме №36 по улице Юбилейной временно отключат отопление. Тепло не будет поступать в трубы квартир с 9 до 14 часов.

В Ленинском районе почти на целый день отключат свет по адресам: проспект Ленина,34,36а,36 б. Электричества не будет с 9 до 17 часов.

Все отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.