Дети мобилизованных бесплатно посетят губернаторские елки и шоу Татьяны Навки в Нижнем Новгороде

В шоу примут участие известные фигуристы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дети мобилизованных граждан и вынужденные переселенцы смогут принять участие в благотворительных мероприятиях, которые будут реализованы Нижнем Новгороде в новогодние праздники. Об этом сообщил замгубернатора Олег Беркович в ходе пресс-конференции 29 ноября.

По его словам, 22 и 23 ноября в КРК «Нагорный» покажут ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» (0+), в котором примут участие Алина Загитова, Дмитрий Соловьев и другие известные фигуристы. Два из пяти показов будут бесплатными — их проведут в рамках губернаторской елки. В общей сложности на эти два благотворительных показа будут приглашены 6 тысяч человек, среди которых также будут дети из малообеспеченных и многодетных семей, а еще дети с ограниченными возможностями здоровья.

Стоимость платных показов составит от 500 до 1200 рублей.