Аудиовизуальное шоу покажут на стенах Нижегородского кремля в новогодние праздники

3D-мэппинг шоу покажут на внешней стороне Нижегородского кремля в новогодние праздники. Об этом сообщил замгубернатора Олег Беркович в ходе пресс-конференции 29 ноября.

Известно, что аудиовизуальные шоу являются одним из обязательных пунктов праздничной программы в нашем городе с 2020 года и полюбились многим нижегородцам. В этот раз аудиовизуальное представление затронет не только Дмитровскую башню, но также стены и другие башни Нижегородского кремля.

К слову, в этом году в Нижнем Новгороде не будет салютов на Новый год. 3D-мэппинг шоу при этом может оказаться не менее зрелищным.