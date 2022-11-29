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НовостиОбщество29 ноября 2022 18:26

Ледовое шоу Татьяны Навки будет проходить в Нижнем Новгороде 22 и 23 декабря

В спектакле примут участие известные фигуристы
Мария СОРОКИНА

Ледовое шоу Татьяны Навки по мотивам сказки «Аленький цветочек» (0+) будет проходить в Нижнем Новгороде 23 и 24 декабря. Об этом сообщил замгубернатора Олег Беркович в ходе пресс-конференции 29 ноября.

Спектакль будет проходить на льду КРК «Нагорный», в нем примут участие известные фигуристы Алина Загитова, Никита Кацалапов, Виктория Синицына и Дмитрий Соловьев. Всего за два дня будет организовано пять показов шоу. Два будут организованы в рамках благотворительности — их посетят дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ОВЗ, а также дети мобилизованных и вынужденных переселенцев.

Стоимость трех платных шоу будет составлять от 500 до 1200 рублей.