Ледовое шоу Татьяны Навки будет проходить в Нижнем Новгороде 22 и 23 декабря

Ледовое шоу Татьяны Навки по мотивам сказки «Аленький цветочек» (0+) будет проходить в Нижнем Новгороде 23 и 24 декабря. Об этом сообщил замгубернатора Олег Беркович в ходе пресс-конференции 29 ноября.

Спектакль будет проходить на льду КРК «Нагорный», в нем примут участие известные фигуристы Алина Загитова, Никита Кацалапов, Виктория Синицына и Дмитрий Соловьев. Всего за два дня будет организовано пять показов шоу. Два будут организованы в рамках благотворительности — их посетят дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с ОВЗ, а также дети мобилизованных и вынужденных переселенцев.

Стоимость трех платных шоу будет составлять от 500 до 1200 рублей.