Открытые уроки по религиям России стартовали в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Открытые уроки, посвященные религиям и традициям народов России, стартовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики.

Представители религиозных организаций знакомят нижегородских школьников с религиями и традициями живущих в городе народов. Примечательно то, что в Нижнем Новгороде проживают представители 115 национальностей.

Мероприятие проходит уже второй год. Но в 2021 году это было в заочном формате. В этом же году организаторы решили провести встречи вживую.

Так, первый открытый урок состоялся в кинотеатре «Смена». Более 100 старшеклассников из Московского, Канавинского, Ленинского и Сормовского районов пообщались с представителями православия, католицизма и иудаизма.

- Рассказывать ребятам о культурном наследии Нижегородской области необходимо, чтобы они во всей полноте осознавали и принимали себя такими, какие они есть, и воспринимали соответственно ту веру в Бога, которую они унаследовали от своих предков, - отметил руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии Русской Православной Церкви иерей Андрей Бандин.

Следующий открытый урок пройдет 30 ноября. Школьники встретятся с представителями Русской Православной церкви, Армянской Апостольской церкви, Нижегородской синагоги, Духовного управления мусульман Нижегородской области и католической церкви.