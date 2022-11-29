«Новогоднее соло» уличных музыкантов будет проходить на нескольких площадках Нижнего Новгорода с 24 декабря

Для посетителей выступят лучшие нижегородские музыканты.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Уличные концерты музыкантов будут проходить в Нижнем Новгороде в рамках программы «Новогоднее соло» с 24 декабря по 8 января. Об этом сообщил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович в ходе пресс-конференции 29 ноября. По словам заместителя главы региона, они будут проходить на улицах Большой Покровской и Рождественской, и станут логичным продолжением летней программы «Соло на закате».
Как и летние выступления, эти концерты будут проводиться исключительно по выходным дням.
Специальная программа ожидает нижегородцев и гостей города в новогоднюю ночь 1 января.
С 0:30 до 2:30 на каждой из площадок выступят по 4 артиста.
Ожидается, что музыкальные выходные посетителям подарят лучшие нижегородские музыканты. Посещение обеих площадок бесплатно.