Фестиваль «Горьковская елка» откроется на площади Горького 23 декабря

В рамках фестиваля на площади будет работать ярмарка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Фестиваль «Горьковская елка» (0+) вновь пройдет в Нижнем Новгороде, сообщил заместитель главы региона Олег Беркович на пресс-конференции 29 ноября. По его словам, в этом году фестивальная программа стартует 23 декабря и будет проходить на площади Горького до 8 января. Нижегородцы смогут купить подарки и сувениры от местных мастеров в специальных ярмарочных домиках.

Кроме того, веселых аниматоров и различные активности для детей и взрослых можно будет встретить и на улице Большой Покровской, а вот главная городская площадь в этом году перекрыта не будет.

- Перекрыть площадь Минина и Пожарского на полтора месяца было бы издевательством! - заявил Беркович в ходе мероприятия. По его словам, нижегородцы и гости города должны иметь возможность свободно добираться до центра города и покидать его, именно поэтому местом проведения «Горьковской елки» снова была выбрана площадь Горького.