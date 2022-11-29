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НовостиОбщество29 ноября 2022 16:34

На конкурс проектов «Молодой Нижний» поступило 89 заявок

Защита проектов будет проходить три дня
Полина ШИБАЛКИНА
На конкурс проектов «Молодой Нижний» поступило 89 заявок.

На конкурс проектов «Молодой Нижний» поступило 89 заявок.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На конкурс молодежных проектов «Молодой Нижний» поступило 89 заявок. Об этом сообщает департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

В этом году на конкурс было подано 89 заявок. При этом в заочный этап экспертной оценки был допущен 71 проект, а в очный этап защиты прошли 68 проектов.

Так, в 2022 году на конкурсе было восемь номинаций: «Патриотизм», «Медиа», «Добровольчество», «Городская среда», «Наука и образование», «Предпринимательство», «Творчество», а также «Спорт и здоровье».

Принимать участие в конкурсе могли нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет. Как рассказали в департаменте, победители получат один из трех видов поддержки — 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей или 250 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

Уже 30 ноября нижегородцы презентуют свои проекты по номинациям «Добровольчество», «Городская среда» и «Патриотизм». Номинации «Медиа», «Наука и образование» пройдут 1 декабря. И 2 декабря нижегородцы презентуют свои работы по темам «Творчество», «Спорт и здоровье».

Все проекты будут оцениваться по четырем главным критериям. Это устная презентация проекта, ответы на вопросы экспертов, оформление и использование демонстрационных материалов, а также личностные проявления выступающего. За каждый критерий участник получает по пять баллов, в общей сумме за защиту проекта можно получить 20 баллов.

Конкурс молодежных проектов «Молодой Нижний» проводится с 2013 года.

- Основная цель его - вовлечение молодежи в социальную практику и раскрытие ее потенциала в интересах развития нашего города. Конкурс показывает, что у нижегородской молодежи активная жизненная позиция. За время существования конкурса было реализовано более 100 молодежных проектов. Растет и количество победителей. Если с 2013 по 2018 годы было по девять победителей. С 2021 года решением главы города Юрия Шалабаева призовой фонд премии вырос до 2 миллионов рублей, победителями стали 25 человек, - рассказал директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.