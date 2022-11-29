На конкурс проектов «Молодой Нижний» поступило 89 заявок. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На конкурс молодежных проектов «Молодой Нижний» поступило 89 заявок. Об этом сообщает департамент социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

В этом году на конкурс было подано 89 заявок. При этом в заочный этап экспертной оценки был допущен 71 проект, а в очный этап защиты прошли 68 проектов.

Так, в 2022 году на конкурсе было восемь номинаций: «Патриотизм», «Медиа», «Добровольчество», «Городская среда», «Наука и образование», «Предпринимательство», «Творчество», а также «Спорт и здоровье».

Принимать участие в конкурсе могли нижегородцы в возрасте от 14 до 35 лет. Как рассказали в департаменте, победители получат один из трех видов поддержки — 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей или 250 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

Уже 30 ноября нижегородцы презентуют свои проекты по номинациям «Добровольчество», «Городская среда» и «Патриотизм». Номинации «Медиа», «Наука и образование» пройдут 1 декабря. И 2 декабря нижегородцы презентуют свои работы по темам «Творчество», «Спорт и здоровье».

Все проекты будут оцениваться по четырем главным критериям. Это устная презентация проекта, ответы на вопросы экспертов, оформление и использование демонстрационных материалов, а также личностные проявления выступающего. За каждый критерий участник получает по пять баллов, в общей сумме за защиту проекта можно получить 20 баллов.

Конкурс молодежных проектов «Молодой Нижний» проводится с 2013 года.

- Основная цель его - вовлечение молодежи в социальную практику и раскрытие ее потенциала в интересах развития нашего города. Конкурс показывает, что у нижегородской молодежи активная жизненная позиция. За время существования конкурса было реализовано более 100 молодежных проектов. Растет и количество победителей. Если с 2013 по 2018 годы было по девять победителей. С 2021 года решением главы города Юрия Шалабаева призовой фонд премии вырос до 2 миллионов рублей, победителями стали 25 человек, - рассказал директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян.