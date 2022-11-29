Резиденция Деда Мороза будет работать в Нижнем Новгороде по qr-кодам

За счет предварительной записи организаторы надеются избежать длинных очередей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Дом Деда Мороза будет работать в Нижнем Новгороде в новогодние праздники. Об этом сообщил заместитель главы региона Олег Беркович в ходе пресс-конференции 29 ноября.

По словам замгубернатора, в этом году праздничная программа будет посвящена празднованию с детьми, а одной из наиважнейших площадок вновь станет Нижегородская ярмарка. Там будет четыре основных локации: ледовый каток, который начнет свою работу с 16 декабря, ледовый лабиринт (в этом году он будет больше), ярмарочный базар и Дом Деда Мороза.

Последний, по словам Берковича, можно будет посетить строго по предварительной записи. Вход будет в резиденцию главного новогоднего волшебника будет осуществляться бесплатно по полученным при записи qr-кодам. Таким образом организаторы надеются избежать длинных очередей на посещение.

К слову, расписание работы Дома Деда Мороза пока не опубликовано, оно будет известно позднее.

Отмечается, что встреча Нового года на Нижегородской ярмарке начнется с развлекательной программы «По следам пропавших игрушек». Участникам квеста предстоит найти подарки. Выпавшие из мешка Деда Мороза и помочь спасти Новый год.