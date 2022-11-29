Сильный гололед ожидается в Нижнем Новгороде 30 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильный гололед сохранится в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области 30 ноября и 1 декабря. Соответствующее предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.

- В 18:00 29 ноября поступило предупреждение о неблагоприятном погодном явлении, - говорится в сообщении. – На протяжении двух ближайших суток – 30 ноября и 1 декабря – в регионе сохранится сильный гололед. В связи с этим нижегородцев просят быть особенно внимательными на дороге. Особенно осторожными нужно быть при движении на автомобиле.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области прошел ледяной дождь. Его последствия в регионе устраняли на протяжении пяти суток. Из-за обрыва проводов без света остались 345 населенных пунктов. В последних из них электроснабжение удалось восстановить только сегодня.