Нижегородская ярмарка станет главной новогодней площадкой в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородская ярмарка станет главной площадкой празднования Нового года в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, посвященной новогодней программе.

- Праздничные мероприятия в этом году пройдут во всех районах города и области, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. – Нижегородцев ждут и ярмарки, и праздники для детей, и уличные музыканты. Главной площадкой станет Нижегородская ярмарка.

По словам Олега Берковича, 16 декабря перед главным ярмарочным домом откроется большой каток. Здесь же будет работать резиденция Деда Мороза, новогодняя ярмарка, ледовый городок и фуд-корты. Режим работы всех этих праздничных точек будет назван позднее.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в этом году Губернаторскую елку смогут посетить не только маленькие нижегородцы из малообеспеченных семей, но и дети мобилизованных нижегородцев.