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НовостиОбщество29 ноября 2022 15:12

Работы по замене инженерных сетей на улице Циолковского в Нижнем Новгороде завершат до 20 декабря

Недавно местные пожаловались на новую «стройку»
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Накануне жители многоквартирных домов на улице Циолковского в Нижнем Новгороде пожаловались, что возле их домов начались строительные работы. Со стороны подъездов прямо на проезжей части протянулась глубокая траншея, перекрывающая путь к домам. Местные обеспокоены, что в случае ЧП к ним не проедет ни пожарная, ни скорая машина.

– Дома 1928 года постройки, в администрации один ответ – потерпите. Жильцы улицы заложники строек, которым наши дома не мешают! – написал местный житель в группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

Тем временем «Комсомолке» в администрации Сормовского района сообщили, что завершить работы на улице Циолковского планируется до 20 декабря 2022 года.

– В данном месте ведется переустройство инженерных сетей газоснабжения и газораспределения, – уточнили в ведомстве.

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