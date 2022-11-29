Производство поликремния за 10 млрд рублей откроют в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Компания ООО «Евразия» откроет производство поликремния в Нижегородской области, предварительно транспортируя существующее производство из Италии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

29 ноября компания подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Нижегородской области.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, в данный проект инвестируют 10 миллиардов рублей. И к моменту открытия предприятия будет создано 500 новых рабочих мест.

Сырой поликристаллический кремний используется для производства солнечных панелей и микрочипов. Компания планирует получать поликремний с помощью собственного оборудования, которое организация перевезет с действующего производства.

При этом для производства поликремния нужен металлургический кремний, который получается путем обогащения 98% высокочистого кварца. Наиболее подходящий кварцевый песок добывается на карьере «Придорожный» в Дзержинске.

Для размещения подобного производства необходим участок площадью от 22 гектаров. Учитывая масштабность проекта, производство планируют разместить на территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске.

- Нижегородская область — прекрасная площадка для размещения различных производств: от небольших до масштабных. Мы готовы оказать инвестору всю необходимую поддержку. Появление еще одного высокотехнологичного проекта — важный момент для региона. Поликремний, который планируется выпускать в Нижегородской области, может поставляться не только на российские предприятия, но и за рубеж, — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.