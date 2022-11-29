Процессы управления большим городом и формирования команды мэра обсудили со школьниками

Вопросы построения карьерного пути выпускника и формирования эффективной команды, а также методы работы HR-специалиста обсудила директор департамента кадровой политики и развития муниципального управления администрации города Нижнего Новгорода Татьяна Конкина со старшеклассниками школы №126 с углубленным изучением английского языка. Встреча состоялась в рамках нового проекта «Я - для города, город – для меня».

«Мы говорили о процессах управления большим городом, о компетенциях, которыми должен обладать специалист, чтобы работать в команде главы города. В центре внимания разговора был человек – это жители, для которых мы работаем, и молодежь, в чьих руках будущее развитие Нижнего Новгорода. Именно поэтому потребности и желания молодых – наш ориентир в работе», - отметила директор департамента кадровой политики и развития муниципального управления городской администрации Татьяна Конкина.

Профориентация старшеклассников – один из главных вопросов как для выпускников, так и для их родителей, считает директор школы №126 с углубленным изучением английского языка Галина Холопенкова. «Ребята стоят перед важнейшим в своей жизни выбором. Профессий много, но, как правило, всех деталей старшеклассники не знают. Директор департамента Татьяна Конкина раскрыла процесс работы с кадрами в городской администрации, интересно рассказала о работе команды под руководством главы города Юрия Шалабаева, и даже пригласила ребят зарегистрироваться в «Команде правительства», - отметила директор школы.

Выпускники отметили важность таких мотивирующих встреч. «Когда перед тобой человек, который благодаря своему труду добился карьерных высот, конечно, появляется мотивация двигаться вперед и достичь соответствующего уровня», - поделилась ученица школы №126 Дарья Шаргина.

Как сообщалось ранее, новый проект «Я – для города, город – для меня» стартовал в нижегородских школах. Главы департаментов мэрии будут встречаться с учениками 7-11 классов, рассказывать им о своей работе, обсуждать важные для города темы. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своих страницах в соцсетях. «Всего запланированы 33 такие встречи, проект продлится до апреля. Я считаю правильным, что представители мэрии расскажут ребятам о решении городских проблем, важных для каждого, поговорят о построении собственного профессионального пути. Руководитель департамента цифровой трансформации познакомит с работой IT-сферы, департамента спорта расскажет о строительстве новых площадок и сдаче норм ГТО, дептранса о новых дорогах и светофорных объектах. Ребята узнают много нового, возможно, определятся с будущей профессией. Надеюсь, будет полезно и интересно», - рассказал мэр.