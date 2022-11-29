В 2023 году на ликвидацию несанкционированных свалок будет направлено более 180 миллионов рублей

Постоянная комиссия городской Думы по экологии на заседании 29 ноября 2022 года рассмотрела проект бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Как сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, расходы на охрану окружающей среды в 2023 году запланированы в объеме 2 млрд 397,7 млн рублей.

Из них на проектирование и строительство водопроводной станции «Малиновая гряда» будет направлено 1 млрд 980,2 млн рублей, на реконструкцию Нижегородской станции аэрации - 54,2 млн рублей. На создание, содержание, ремонт контейнерных площадок, приобретение контейнеров и бункеров выделят 50,6 млн рублей, обеспечение деятельности МКУ "Нижегородское городское лесничество" - 83,9 млн рублей, МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов" - 37,7 млн рублей.

В будущем году на ликвидацию несанкционированных свалок будет направлено 180,9 млн рублей, мониторинг состояния окружающей среды - 5,3 млн рублей. Организация мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев потребует расходов в объеме 4,9 млн рублей.

Кроме того, в проекте бюджета на 2023 год заложены средства на благоустройство города в сумме 3 млрд 508,2 млн рублей.

Из них на городское озеленение направят 1 млрд 32,2 млн рублей, уличное освещение - 888,5 млн рублей, создание террасного парка в Почаинском овраге – 1 млрд рублей. На реализацию в будущем году программы по формированию комфортной городской среды будет выделено 172,2 млн рублей, содержание и ремонт прочих объектов благоустройства - 206,4 млн рублей.

В 2023 году на обеспечение деятельности МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода» и МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» направят 85,1 млн рублей, содержание кладбищ - 111,5 млн рублей. На снос самовольных построек объектов движимого имущества (сараи, гаражи) будет выделено 12 млн рублей.

В ходе обсуждения депутаты задали представителям городской администрации вопросы, связанные с устройством ливневой канализации, расчисткой городских территорий от упавших деревьев во время ледяного дождя, строительством станций снеготаяния.

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода был внесен в городскую Думу 15 ноября. После обсуждения всеми комиссиями городской Думы главного финансового документа и проведения публичных слушаний 2 декабря, он будет рассматриваться депутатами на очередном заседании 14 декабря 2022 года.