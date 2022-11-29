В Технопарке Мининского университета старшеклассникам показали современные методы обучения

Сотрудники Технопарка Мининского университета 25 ноября провели экскурсию и мастер-классы для старших школьников Нижнего Новгорода и области.

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета, подчеркнул, что вуз открыт для сотрудничества со школами региона:

- Профориентационные занятия в наших пространствах организованы на постоянной основе круглый год, - отметил он. - Мы рады видеть в наших стенах школьников разных возрастов. Уверен, что современные технологии, с которыми мы знакомим ребят в Технопарке, позволяют не только расширить им свои знания по естественным наукам, но и увлечь ребят новыми для них направлениями деятельности: робототехникой, анатомией, виар-технологиями.

Самый большой интерес у школьников вызвали VR-очки

Вместе с сотрудниками вуза школьники с большим интересом проводили физические опыты, учились управлять роботами и работать на 3D-принтере. С помощью интерактивного анатомического стола “Пирогова” они изучали строение человека, а также исследовали клетки живых растений на цифровых микроскопах. Самый большой интерес у школьников вызвали VR-очки.

Мероприятия для старшеклассников прошли в рамках проекта “Образовательные научные экскурсии”, организатором которого является Региональный центра развития талантов детей “Вега.