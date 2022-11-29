Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 8:04

Авиарейсы Нижний Новгород – Алматы запустят с 21 декабря

Уже можно приобрести билеты
Полина ШИБАЛКИНА
Авиарейсы Нижний Новгород – Алматы запустят с 21 декабря.

Авиарейсы Нижний Новгород – Алматы запустят с 21 декабря.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпания Red Wings начнет выпускать рейсы Нижний Новгород – Алматы с 21 декабря, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени Чкалова.

Рейсы до Казахстана будут осуществляться из аэропорта имени Чкалова по регулярной полетной программе.

Это совершенно новое направление для перевозчика из нижегородского аэропорта. Так, первый рейс запланирован на 21 декабря.

Вылеты будут осуществляться раз в неделю по средам в 19:45. Нижегородцы прибудут в крупнейший город Казахстана уже в 02:40 следующего дня.

Обратные рейсы из Алматы запланированы на четверг в 03:40. Нижегородцы прибудут в столицу Приволжья в 04:45 следующего дня.

В настоящее время авиакомпания Red Wings выполняет рейсы в Екатеринбург, Ереван, Самару, Стамбул и Челябинск.