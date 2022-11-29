Авиарейсы Нижний Новгород – Алматы запустят с 21 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авиакомпания Red Wings начнет выпускать рейсы Нижний Новгород – Алматы с 21 декабря, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени Чкалова.

Рейсы до Казахстана будут осуществляться из аэропорта имени Чкалова по регулярной полетной программе.

Это совершенно новое направление для перевозчика из нижегородского аэропорта. Так, первый рейс запланирован на 21 декабря.

Вылеты будут осуществляться раз в неделю по средам в 19:45. Нижегородцы прибудут в крупнейший город Казахстана уже в 02:40 следующего дня.

Обратные рейсы из Алматы запланированы на четверг в 03:40. Нижегородцы прибудут в столицу Приволжья в 04:45 следующего дня.

В настоящее время авиакомпания Red Wings выполняет рейсы в Екатеринбург, Ереван, Самару, Стамбул и Челябинск.