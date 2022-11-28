Электроснабжение восстановили более 3,5 тысячам жителей Нижегородской области Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Электроснабжение восстановили более 3 500 жителям Нижегородской области.

– По состоянию на 10:00 28 ноября электроснабжение восстановлено более чем в 70 населенных пунктах Нижегородской области, за минувшие сутки появлялись и новые отключения, – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, без света все еще остаются 18 населенных пунктов с численностью более 1000 человек. Полные и частные отключения зафиксированы в Богородском районе.

В пострадавших населенных пунктах установлено более 50 подвижных источников электроснабжения. Также свою работу продолжают пункты обогрева, а население обеспечивают водой и предметами первой необходимости.

В круглосуточном режиме продолжается работа по восстановлению. На линии электропередачи меняют провода и опоры, а также убирают упавшие деревья.