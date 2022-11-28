Командир роты присвоил зарплаты девяти нижегородских призывников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Командир комендантской роты признан виновным в хищении зарплаты у девяти нижегородских военнослужащих, начальником которых являлся. Об этом сообщает Нижегородский гарнизонный военный суд.

По данным суда, командир роты получил под отчет 56 950 рублей и 33 650 рублей. Эти деньги предназначались для выплат военнослужащим его роты за июнь и июль 2022 года. Но командир не выдал деньги ефрейтору и восьми рядовым, а присвоил их себе. Чтобы скрыть это, он не только указал в ведомости, что военнослужащие получили денежное довольствие, но и внес подписи от их имени, подтверждающие получение денег в полном объеме.

Все отчеты командир передал в финансовую службу воинской части. Таким образом он похитил около 27 тысяч рублей.

Командир роты признан виновным в «присвоении, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере». За это преступление ему назначено наказание в виде штрафа в размере 130 000 рублей.