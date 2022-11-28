Нижегородка втянула 12-летнего сына в воровство ценностей и еды у соседей

В Нижегородской области мать вовлекла несовершеннолетнего сына в совершение преступления.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В мае этого года в деревеньке Уренского района произошло ЧП – частный дом одного из местных жителей обокрали. На удивление вынесли не только ценности, но и еду. Позже оказалось, что дом обчистила 38-летняя соседка, которая втянула в воровство и своего 12-летнего сына.
Злоумышленница нигде не работала и испытывала финансовые сложности, поэтому решилась украсть имущество у соседа, который жил в достатке.
- Воспользовавшись отсутствием потерпевшего, подросток помог матери совершить кражу имущества и продуктов питания из чужого дома, а затем распорядиться ими, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Полиции удалось найти воришек. Так, на злоумышленницу возбуждены уголовные дела по следующим статьям: «Кража» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Подростка же не привлекли к уголовной ответственности, но зато поставили на учет.
- Его мать также будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, - уточнили в региональном МВД.
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