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НовостиОбщество28 ноября 2022 5:48

Активисты проверили нижегородские книжные магазины на предмет ЛГБТ-литературы

Как выяснилось, некоторые торговые точки нарушают новый закон
Валерия МУРОМЦЕВА
Активисты проверили нижегородские книжные магазины на предмет ЛГБТ-литературы.

Активисты проверили нижегородские книжные магазины на предмет ЛГБТ-литературы.

Фото: принтскрин видео.

Активисты Волонтерской роты боевого братства провели рейд по книжным магазинам. Целью мероприятия стала проверка соблюдения нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, который также распространяется на художественную литературу. Об этом сообщается в группе волонтеров ВКонтакте.

В ходе рейда волонтеры обнаружили «запрещенку» в свободной продаже на полках магазинов как в самом центре города, так и в спальных районах. Всего они сообщили о шести магазинах, которые попались на нарушении. Кроме того, при покупке литературы "18+" на кассе не спрашивают паспорт.

- Во многих местах Нижнего Новгорода мы нашли данную литературу, которая продается на самых видных местах. Мы против пропаганды ЛГБД, мы за сохранение традиционных ценностей. Мы просим правоохранительные органы разобраться в этом, - сказали волонтеры.

Напомним, 24 ноября Государственная дума РФ приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в интернете, СМИ, а также рекламе, литературе и кино.