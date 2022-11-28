Активисты проверили нижегородские книжные магазины на предмет ЛГБТ-литературы. Фото: принтскрин видео.

Активисты Волонтерской роты боевого братства провели рейд по книжным магазинам. Целью мероприятия стала проверка соблюдения нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, который также распространяется на художественную литературу. Об этом сообщается в группе волонтеров ВКонтакте.

В ходе рейда волонтеры обнаружили «запрещенку» в свободной продаже на полках магазинов как в самом центре города, так и в спальных районах. Всего они сообщили о шести магазинах, которые попались на нарушении. Кроме того, при покупке литературы "18+" на кассе не спрашивают паспорт.

- Во многих местах Нижнего Новгорода мы нашли данную литературу, которая продается на самых видных местах. Мы против пропаганды ЛГБД, мы за сохранение традиционных ценностей. Мы просим правоохранительные органы разобраться в этом, - сказали волонтеры.

Напомним, 24 ноября Государственная дума РФ приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в интернете, СМИ, а также рекламе, литературе и кино.