Юрий Шалабаев поздравил нижегородок с Днем матери Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Юрий Шалабаев поздравил нижегородок с Днем матери, который отмечают сегодня, 27 ноября.

– Это один из самых тёплых и светлых праздников. Он откликается приятными воспоминаниями о детстве, наверное, в каждой душе, – словами поздравления мэр Нижнего Новгорода поделился в своем телеграм-канале.

Юрий Шалабаев отметил, какую важную роль играет мама в жизни каждого человека. Она открывает ребенку этот мир, рассказывает о добре и зле, о значимости семьи и Родины. Бесконечная любовь матери сопровождает ее ребенка всю жизнь.

– На протяжении всей жизни мамы поддерживают нас в любой ситуации, помогают преодолевать сложности и просто ценят нас, несмотря ни на что, – рассказал мэр Нижнего Новгорода. – Символ праздника - незабудка, потому что нам никогда не забыть преданность и нежность материнского сердца.

Юрий Шалабаев напомнил, что даже если вы уже выросли, поздравьте свою маму, позвоните ей, подарите цветы, сделайте небольшой сюрприз и просто проявите внимание и заботу.

– Всех нижегородских мам поздравляю с праздником! Благодарю за бесконечное терпение, заботу и чуткость. Желаю много счастливых дней и крепкого здоровья! – добавил Юрий Шалабаев.