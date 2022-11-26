В Нижегородскую область прибыли бригады энергетиков и техника из смежных субъектов.

С вечера пятницы в Нижегородскую область прибыли 100 специалистов компании, дополнительно задействована 121 единица спецтехники. Теперь над устранением последствий непогоды работают почти 700 энергетиков.

Число резервных источников энергоснабжения и их суммарная мощность увеличены в 2,2 раза - до 66 шт. и 5 МВт соответственно.

В связи с погодными условиями могут фиксировать новые локальные отключения.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россетей» 8-800-220-0-220.