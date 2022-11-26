«Нижегородский водоканал» объединяют с «Теплоэнерго». Фото: телеграм-канал главы города Юрия Шалабаева

Начали работу по объединению «Теплоэнерго» и «Нижегородского Водоканала», сообщает в своем телеграм-канале глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам мэра города, это решение уже давно обсуждается в областном правительстве.

- Акционер у двух АО один - город, имущество муниципальное. Бизнес-процессы предприятий очень схожи. Обе организации обеспечивают комфорт в квартирах нижегородцев, в обеих структурах работают специалисты с похожими компетенциями и аварийными службами, - отметил в телеграм-канале Юрий Шалабаев.

Так, объединение двух организаций позволит согласовывать производственные процессы, например, обновления сетей, закупочной деятельности, благоустройства территорий после ремонтных работ.

Предполагается, что станет возможным совместное участие в федеральных программах финансирования. Кроме этого, создадут единую систему использования спецтехники и автотранспорта, а также объединят диспетчерские службы. В то же время у инженерных кадров будет больше возможностей для карьерной реализации и профессионального роста.

Для того, чтобы нижегородцам было удобно, начнут работу единый кол-центр и абонентские пункты.