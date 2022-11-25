Торжественная церемония открытия III Международной хоровой ассамблеи «Coro di Linguisti» прошла вчера на Нижегородской ярмарке

В 2022 году темой хоровой Ассамблеи НГЛУ стала культура малых народов РФ

24 ноября на Нижегородской ярмарке состоялась торжественная церемония открытия III Международной хоровой ассамблеи «Coro di Linguisti». В 2022 году проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив под эгидой популяризации и сохранения редких и вымирающих языков и этносов России. Организаторами Ассамблеи выступают АНО Центр культуры «Приволжье» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и Ассоциацией «Содействие искусству и творчеству».

Почетным гостем торжественной церемонии стала министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова.

«Очень приятно открывать третью хоровую ассамблею на нашей Нижегородской земле! Ассамблея преодолела пандемию и ограничения, ее участников объединяет музыка - тот уникальный язык общения, который сближает всех, независимо от страны или национальности! В Нижнем Новгороде проходит много мероприятий, наш город вошел в семерку городов России, претендующих на звание Молодежной столицы России. Надеюсь, гости фестиваля успеют познакомиться с его знаковыми площадками и пространствами и искренне отдадут свой голос за Нижний Новгород», - сказала Ольга Петрова.

Проректор по науке и международному сотрудничеству НГЛУ им.Н.А.Добролюбова Анна Горохова зачитала зрителям приветственный адрес от лица ректора НГЛУ Жанны Никоновой, в котором ректор подчеркнула, что столь масштабное хоровое событие станет не просто творческим подарком для его участников и нижегородцев, но и поводом изучить культуру малых народов России – ведь именно такова тематика Ассамблеи в этом году.

По словам автора проекта, художественного руководителя Народного коллектива России Академического хора НГЛУ Максима Иванова, существенно увеличилось количество участников Ассамблеи – в 2022 году их 36!

Руководитель Академического хора НГЛУ Максим Иванов

«Ассамблея традиционно посвящается пению на разных языках мира. В 2022 году, в Год культурного наследия народов России, мы обратились к языкам редких народов. Свыше 1000 артистов исполнят уникальные хоровые аранжировки эвенских, корякских, чукотских, марийских, татарских, водских (водь – это коренной народ Ленинградской области, численность которого сегодня насчитывает около 40 человек!) и многих других народных и современных песен. Богатейший музыкальный фольклор более чем 20 малых народов России и ближнего зарубежья мы представим в 12 концертах», - отметил Максим Иванов.

За два часа на сцене Гербового зала Нижегородской ярмарки свои композиции представили более десятка хоровых коллективов – детских и студенческих, хоры музыкальных школ. Торжественную церемонию завершило выступление сводного хора Минского колледжа искусств «Brevis» и студенческой хоровой капеллы Минского государственного лингвистического университета «Cantus juventae» из Республики Беларусь.

«Мы очень рады снова побывать в Нижнем Новгороде, мы дружим с хором НГЛУ и МГЛУ, мы не раз объединялись в своем творчестве и нашли много хороших друзей, открыли много новых творческих страниц. Мы исполним программу на родном белорусском языке, несколько произведений на русском и сочинения зарубежных авторов. С удовольствием приобщимся ко всем участникам в исполнении финальной этнокантаты, исполнение на редких языках народов – для нас это, безусловно, новый опыт», - отметил Алексей Климович, художественный руководитель хоровой капеллы Минского государственного лингвистического университета «Cantus juventae».

Ассамблея - ещё один шаг к присвоению Нижнему Новгороду звания Молодёжной столицы России

25-26 ноября выступления артистов пройдут в культурном пространстве «DKRT», музее «Усадьба Рукавишниковых», в концертном зале Центральной детской музыкальной школы им. А. Скрябина (г. Дзержинск). Гала-концерт Ассамблеи пройдёт в «Milo Concert Hall» 27 ноября и завершится красочным этническим парадом малых народов России. Билеты на концерты можно приобрести по ссылке.

Фото: Пресс-служба НГЛУ