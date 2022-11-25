Дома нижегородцев - ветеранов боевых действий будут газифицировать бесплатно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дома нижегородцев - ветеранов боевых действий должны газифицировать бесплатно. Такую инициативу поддержало Заксобрание Нижегородской области, сообщает в своем телеграм-канале председатель регионального парламента Евгений Люлин.

По словам Евгения Люлина, по программе бесплатной социальной газификации провести газовую трубу к дому можно бесплатно, однако выполнение остальной части работ многим нижегородцам не по карману.

Проблема общероссийская, признается спикер. Дотянуть газовую трубу до цоколя дома, установить газовое оборудование внутри помещения стоит около 120 тысяч рублей. Это существенные расходы для нижегородских ветеранов или инвалидов боевых действий. С весны этого года расходы ветеранам боевых действий компенсируются из регионального бюджета – в пределах тех самых 120 тысяч рублей.

- Считаю необходимым законодательно закрепить право на бесплатные работы по газификации внутри жилых помещений, собственниками которых являются граждане со статусом ветеранов боевых действий, а также вдовы, дети и родители граждан, погибших при исполнении воинского долга, - отметил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Напомним, что все участники специальной операции также имеют статус ветерана военных действий.