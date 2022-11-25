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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:27

Нары на 1,38 млн рублей закупят для строящейся школы №2 в Дзержинске

Информация размещена на сайте госзакупок
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нары на 1,38 млн рублей закупят для строящейся школы №2 в Дзержинске.

Нары на 1,38 млн рублей закупят для строящейся школы №2 в Дзержинске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МКУ «Строитель» ищет поставщика нар для строящейся школы №2 в городе Дзержинске. Электронный аукцион был открыт на сайте госзакупок 23 ноября.

Согласно документации, ведомство намерено закупить 127 нар с деревянным настилом для защитных сооружений гражданской обороны. Предполагается закупка двухсторонних двухъярусных, так и одноярусных одно- и двухсторонних нар из металлического профиля с деревянными настилами.

- Конструкция нар допускает возможность их хранения в разобранном либо сложенном состоянии и приведение в рабочее положение с минимальными трудозатратами, - говорится в требованиях к поставке.

На нары планируется потратить около 1,38 млн рублей. Итоги закупки будут подведены 2 декабря.