Нары на 1,38 млн рублей закупят для строящейся школы №2 в Дзержинске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МКУ «Строитель» ищет поставщика нар для строящейся школы №2 в городе Дзержинске. Электронный аукцион был открыт на сайте госзакупок 23 ноября.

Согласно документации, ведомство намерено закупить 127 нар с деревянным настилом для защитных сооружений гражданской обороны. Предполагается закупка двухсторонних двухъярусных, так и одноярусных одно- и двухсторонних нар из металлического профиля с деревянными настилами.

- Конструкция нар допускает возможность их хранения в разобранном либо сложенном состоянии и приведение в рабочее положение с минимальными трудозатратами, - говорится в требованиях к поставке.

На нары планируется потратить около 1,38 млн рублей. Итоги закупки будут подведены 2 декабря.