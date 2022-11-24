Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении проект бюджета Нижегородской области на 2023 год Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект бюджета Нижегородской области на 2023 год. Об этом в своем телеграм-канале сообщает председатель ЗСНО Евгений Люлин.

По его словам, экономике региона оказаться «в плюсе» по итогам 9 месяцев помогла господдержка в 130 млрд рублей. На 2023 год доходную часть заложили выше, чем в 2022 году.

– В 2023 году экономическую ситуацию должна вытянуть промышленность, проекты импортозамещения, – отметил Евгений Люлин.

6 млрд рублей в следующем году будут направлены на ремонт школ и больниц. И более 82 млрд рублей пойдут на развитие муниципалитетов.

– Проекты капиталоемкие, поэтому бюджет-2023 будет дефицитным, но к 2025 году выйдем на профицит, – добавил Евгений Люлин.